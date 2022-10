Feier in Augsburg: Frauen sind im Handwerk auf der Erfolgsspur

Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es in Augsburg wieder eine Feier für die Kammersiegerinnen und Kammersieger.

58 junge Handwerkerinnen und Handwerker sind die Besten in ihren Gewerken in Schwaben. Sie setzten sich im Praktischen Leistungswettbewerb 2022 durch. Nach zwei Corona-Jahren ohne Fest veranstaltete die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) wieder eine Feier im Atrium der Kammer in Augsburg.

Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner stellte den jungen Menschen trotz der aktuellen Lage (Energiekrise, Inflation) eine gute Zukunft in Aussicht. An die Adresse der Politiker sagte er: „Wir als Handwerksorganisation drängen auf schnelle und wirksame politische Entscheidungen. Diese müssen auch dazu beitragen, dass unsere erfolgreichen Nachwuchskräfte bestmöglich ihrer Arbeit nachgehen können.“

Kammerpräsident Hans-Peter Rauch zollte den 22 Frauen und 36 Männern seine Anerkennung für ihren Trainingsfleiß, ihr Können, ihren Siegeswillen und ihr Durchsetzungsvermögen. Besonders freute er sich, dass die Zahl der Frauen unter den Besten kontinuierlich ansteigt: „In diesem Jahr sehe ich überdurchschnittlich viele Kammersiegerinnen."

Zum wiederholten Mal seien Frauen besonders erfolgreich. Das gelte auch für Berufe, die stark von Männern dominiert sind – Straßenbauer, Schornsteinfeger und Fleischer. Rauch: "Ich halte das für ein wichtiges Signal an alle anderen Mädchen und jungen Frauen: Wir brauchen sie im Handwerk."

