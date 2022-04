Augsburg

17:30 Uhr

Feiern im "Stadtsommer" ohne Verkehr: So lief der Start in der Maxstraße

Edin Suljevic und Alpay Kilinc waren am Donnerstagabend unter den abendlichen Besuchern in der Maximilanstraße. Zum Auftakt des "Stadtsommers" gönnten sie sich einen Drink im Freien.

Plus Am Donnerstagabend war Auftakt für den "Stadtsommer" in der Augsburger Maximilianstraße. Dort kann jetzt an Wochenenden ohne Durchgangsverkehr gefeiert werden.

Von Eva Maria Knab

Gründonnerstagabend, 20.45 Uhr: Der Fahrer eines aufgemotzten Audi gibt noch einmal Gas auf der Maximilianstraße. Ein schwarzer Ferrari dreht seine letzten Runden, dann ist Schluss: Die Maximilianstraße wird zum ersten Mal in diesem Jahr für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt, damit es auf der Feiermeile entspannter zugeht. Zum Auftakt war einiges los. Was wünschen sich Besucher?

