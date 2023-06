Augsburg

Feiern in Augsburg: Stadtfest und Bürgerfest starten wieder durch

So kennt man die Sommernächte in Augsburg. Ende Juni findet das Stadtfest nach einer dreijährigen Pause wieder statt.

Plus Nach einer dreijährigen Corona-Pause legen die Augsburger Sommernächte Ende Juni los. Das Bürgerfest im Augsburg beginnt unter neuen Vorzeichen. Ein Restrisiko gibt es noch.

Die Corona-Pandemie hat zwei populäre Feste in Augsburg ausgebremst. Hinzu kamen teils finanzielle Schwierigkeiten in der Vergangenheit. Im Jahr 2023 gibt es jedoch einen Neustart, dem zehntausende Menschen entgegenfiebern. Das Stadtfest, auch bekannt als Augsburger Sommernächte, startet Ende Juni. Drei Tage lang wird an vielen Plätzen in der Innenstadt gefeiert. Noch nicht endgültig eingetütet ist hingegen das Historische Bürgerfest, das an fünf Tagen im August über die Bühne gehen soll. Neues Festgelände wäre ein Areal nahe der Firma MAN an der Thommstraße. Die Veranstalter von der Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg sind sehr zuversichtlich, dass sie alle Auflagen der Stadt erfüllen können. So ist der Stand der beiden Großveranstaltungen.

Sommernächte sind das größte Stadtfest in Augsburg

Am Stellenwert der Sommernächte hat sich nichts geändert, sie sind auch nach dreijähriger Pause das größte Stadtfest in Bayern. Sie finden von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, statt. Dabei verwandeln sich nach Angaben der Veranstalter Plätze, Höfe und Straßen der Innenstadt in eine charmante, aufregende und abwechslungsreiche Festzone. Die Gesellschaft Augsburg Marketing organisiert im Auftrag der Stadt die Großveranstaltung. Mit zehntausenden Besuchern wird an den drei Tagen gerechnet.

