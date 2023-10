Feierstunde nach Umbau: Das Bayernkolleg ist jetzt fertig saniert

Vor über zehn Jahren wurde über den Erhalt der Bildungseinrichtung diskutiert. Heute lernen die Kollegiaten in den sanierten Räumen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule.

Im Frühjahr 2022 hat sich nicht nur die Postadresse des Bayernkollegs von der Schillstraße 94 in die Schillstraße 100 geändert. Seither findet der Unterricht der Schulfamilie in frisch sanierten, technisch modern ausgestatteten und barrierefreien Räumen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule statt. Das Wohnheim ist schon lange bewohnt, nachdem jetzt aber die Mensa fertig ist und die hauseigene Kita im Oktober in Betrieb gehen kann, fand nun die Feier des Neubeginns mit zahlreichen Ansprachen und musikalischen Einlagen statt - unter den Festrednern waren auch bekannte Absolventen des Bayernkollegs.

Die Kollegiaten selber sind es, die eindrücklich schilderten, warum sie da sind. Etwa Lena, die eine Ausbildung im Verkauf absolvierte und dabei feststellte, dass sie nicht die kommenden 40 Jahre Regale auffüllen, sondern lieber Physik studieren wollte oder Valentin, der seine Chance auf das Abitur auf dem Gymnasium zunächst verpasste, weil ihm "alles andere wichtiger war" und nach einer Ausbildung zum Zimmermann als Geselle arbeitete. "Da habe ich den Ernst des Lebens erkannt und gewusst, was ich will", sagt er: Humanmedizin studieren und damit in die Fußstapfen seiner Eltern treten, nur im Bayernkolleg würde er den Abschluss nun für sich selber machen und nicht seinen Eltern zuliebe. Beide sind dankbar für ihre zweite Chance, die sie auf dem Bayernkolleg erhalten.

Ehemaliger Landwirtschaftsminister Josef Miller absolvierte das Bayernkolleg

Das Bayernkolleg Augsburg ist eine staatliche Bildungseinrichtung, an der junge Erwachsene nach einer Berufstätigkeit oder einer berufsbezogenen Ausbildung ohne Schulgebühren zu zahlen auf dem zweiten Bildungsweg in drei oder vier Jahren das Abitur erwerben können. In Bayern gibt es insgesamt nur sechs Kollegs. Das Augsburger Bayernkolleg nahm 1966 seine Lehrtätigkeit auf. Einer der ersten Kollegiaten war Josef Miller, Staatsminister a.D., der in der Augsburger Bildungseinrichtung sein Abitur nachholte und anschließend Agrarwissenschaften an der TU München-Weihenstephan studierte. Miller, der später Staatssekretär und Staatsminister im Bayerischen Landwirtschaftsministerium war, betonte in seiner Ansprache, dass das alles ohne sein Abitur in Augsburg nicht möglich gewesen wäre.

Die Kita am Bayernkolleg, wo Kinder der Kollegiaten betreut werden können, startet im Oktober ihren Betrieb. Foto: Silvio Wyszengrad

Er war einer der Politiker, die sich in München für den Erhalt des Augsburger Bayernkollegs stark machten, als 2011 die Schließung im Raum stand. Nach Protesten in Augsburg und einem zähen politischen Ringen in München, gab es grünes Licht für den Fortbestand. Nachdem 2012 die Entscheidung im Haushaltsausschuss des Landtags gefallen war, dass die Kunstpädagogen der Uni einen Erweiterungsbau auf dem zentralen Uni-Campus erhalten, war formell der Weg für einen Umzug des Bayernkollegs in den denkmalgeschützten Backsteinbau frei. Bauherr war das Staatliche Bauamt Augsburg. Baudirektor Uwe Fritsch berichtete von den Bauarbeiten, die unter anderem aufgrund von Insolvenzen verschiedener Unternehmen alles andere als glatt liefen.

Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund erhalten eine Chance auf das Abitur

54 Millionen Euro hat der Freistaat in die Generalsanierung gesteckt - mehr als erwartet. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU sagte mit einem Augenzwinkern, es sei "großartig", dass alles bezahlt wurde. Sie könnte dem Freistaat zur Sanierung noch "ein paar andere Schulen" abgeben. OB Weber betonte, dass durch das Bayernkolleg die Durchlässigkeit des Schulsystems und damit das lebenslange Lernen gewahrt bleibe. Daneben würden auch viele Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund eine Chance auf das Abitur am Bayernkolleg erhalten. Der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic, der ebenfalls ein ehemaliger Kollegiat ist, betonte, dass das Bayernkolleg eine politische und erzieherische Kaderschmiede sei und die jetzigen Kollegiaten ihre Zeit nutzen sollten, um "mitzugestalten und mitzumachen".

Lesen Sie dazu auch