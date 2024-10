Wege der Kunst in Göggingen führen auch ins Kurhaus

Das Kurhaus im Augsburger Stadtteil Göggingen gehört zu den schönsten Bauwerken im Stadtgebiet. Am Samstag, 12. Oktober, gehört das Kurhaus zu den Schauplätzen einer beliebten Aktion in Göggingen. Künstler präsentieren ihre Werke in Geschäften, Praxen und Büros. Die Aktion läuft von 10 bis 16 Uhr. Auch in anderen Stadtteilen finden am Wochenende Veranstaltungen statt.

Initiator der Aktion „Wege der Kunst“ ist die Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“, kurz WIG. An 17 Standorten, die sich auf den Ortskern konzentrieren, stehen die Kunstwerke. Ausgestellt werden Bilder, Fotografien, Holzkunst und Schmuckdesign. Im Kurhaus ist Julia Wittmann präsent. Die WIG ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine (Arge).

In Hochzoll werden Bilder versteigert

Um Kunst geht es auch in Hochzoll am Samstag. Es gibt zwei Veranstaltungen. Vormittags zwischen 10 und 12 Uhr werden vor der alten Post am Hochzoller Bahnhof die Werke der „Freiluftgalerie“ verkauft - bemalte Platten, die wie schon seit Jahrzehnten von Aktiven aller Altersgruppen im Frühjahr gestaltet worden waren. Die Werke haben im Sommer viele Passanten erfreut, sagen die Organisatoren. Die Kunst wird abgenommen und für einen guten Zweck verkauft.

Ab 17 Uhr werden im Bürgertreff Holzerbau im Rahmen der Hochzoller Kulturtage Werke lokaler Künstler versteigert. Die Bilder sind dort bereits ausgestellt und können zu den Öffnungszeiten des Bürgertreffs sowie vor der Versteigerung besichtigt werden. Auch diese Einnahmen gehen an den Hochzoller Sozialfonds. Inge Lemmerz betreut beide Veranstaltungen.

Weinfreude kommen am Samstagabend auf ihre Kosten. In Oberhausen findet ab 17 Uhr ein Weinfest statt. Organisiert wird es von der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen. Gefeiert wird vor Ort bei der Feuerwehr in der Kapellenstraße 20.