Feinkost Erbas expandiert am Stadtmarkt in Augsburg

Ibrahim Erbas ist eine Institution am Augsburger Stadtmarkt. Seit 31 Jahren betreibt er das gleichnamige Feinkostgeschäft in der Viktualienhalle mit angegliedertem Café-Betrieb. Nun wird der 60-Jährige gemeinsam mit Sohn Mehmet, 38, am Markt expandieren. Die Familie übernimmt den ehemaligen Stand von Schlemmermeyer. Dies ist nicht die einzige Änderung am Stadtmarkt in den nächsten Wochen.

Die Stadt Augsburg bestätigt auf Anfrage den erfolgreichen Vertragsabschluss mit der Familie Erbas. Geplanter Start ist im Frühjahr. Verkauft werden Käsespezialitäten. "Wir suchen jetzt qualifiziertes Personal", sagen Ibrahim und Mehmet Erbas. Beide sehen gute Perspektiven für den neuen Laden, der gegenüber dem jetzigen Geschäft liegt.

Bald legt der frühere Chef vom Kappeneck auf dem Augsburger Stadtmarkt los

Unmittelbar vor der Eröffnung steht ein Stand in der Fleischhalle. Helmut Hengelmann, der frühere Chef des Lokals Kappeneck, legt mit seinem Partner Johann Felix los. Eigentlich hätte es am früheren Troja-Stand längst losgehen sollen, aber es gab Probleme mit den Handwerkern. Ende nächster Woche ist der Start angepeilt. "Kleine Küche 15", heißt der Stand. Die Zahl 15 bezieht sich auf die Quadratmeterzahl. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, gibt es auch an anderen Leerständen neue Entwicklungen.

Helmut Hengelmann (lnks) und Johann Felix freuen sich auf die Eröffnung ihres Stands in der Fleischhalle. Foto: Peter Fastl

Das ändert sich sonst noch am Augsburger Stadtmarkt

