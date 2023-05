Augsburg

Feinkost Kahn präsentiert sich im modernen Stil

Von Miriam Zissler

In den vergangenen fünf Wochen wurde das Traditionsgeschäft Feinkost Kahn in der Augsburger Annastraße umfangreich modernisiert. So sieht jetzt dort aus.

Feinkost Kahn in der Annastraße hat wieder geöffnet. Die vergangenen fünf Wochen wurden genutzt, um das Traditionsgeschäft samt Restaurant komplett zu modernisieren. Inhaber Andreas und Hans Peter Kahn sind mit dem Resultat, dem neuen Gesicht ihres Geschäfts, mehr als zufrieden. "Das ist jetzt eine runde Sache", betont Andreas Kahn. Die Liste der Neuerungen ist lang: Vom Boden und Mobiliar im Erdgeschoss, über Kühltechnik und -häuser, Licht- und Tontechnik, Wandfarben und Wandbemalung und den sanitären Anlagen wurde alles erneuert. Auch das Herzstück – die über 35 Jahre alte Theke im Eingangsbereich – wurde ausgetauscht und damit das gesamte Erscheinungsbild verändert. "Das neue Gesicht gefällt uns gut. Es ist nicht mehr vergleichbar mit unserem früheren Geschäft, es ist ein ganz neues Produkt", sagt Andreas Kahn. Feinkost Kahn: Gastspiel auf dem Augsburger Stadtmarkt ist damit wieder vorbei An der weitreichenden Veränderungen wirkte Künstler Akram Sultan mit, der die goldenen Strukturen an den Wänden schuf. Das Gersthofer Unternehmen Aha GmbH übernahm die Neugestaltung. Diese ging bis ins Detail und beinhaltete etwa auch den Einbau von wohlriechendem Zirbenholz in den Gästetoiletten. Das Gastspiel ist damit in der Viktualienhalle des Stadtmarkts, in der Feinkost Kahn übergangsweise seine Waren anbot, wieder vorbei. "Wir sind dort sehr gut auf- und angenommen worden und bedanken uns bei dem Marktamt für die Möglichkeit", sagt Hans Peter Kahn. Lesen Sie dazu auch

