Feinstaubwerte in Augsburg noch moderat

Die momentane Inversionswetterlage über weiten Teilen von Deutschland mit kalter Luft, die wie eine Glocke über dem Boden liegt, sorgt in Augsburg bislang nicht für einen massiven Anstieg von Feinstaub und Stickstoffdioxid. Die Messstation in der Karlstraße verzeichnete am Sonntag beim Feinstaub einen Tagesmittelwert von 18 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Nach Weihnachten hatte es vorübergehend leicht höhere Werte gegeben, allerdings waren im Herbst höhere Tagesspitzen (immer noch unter dem Grenzwert) zu verzeichnen gewesen.

An Silvester zeichnet sich wegen eines Wetterumschwungs mit deutlich mehr Wind wieder mehr Luftaustausch ab. Die Feinstaubbelastung wird zwar in den ersten Stunden des Neujahrstags wegen des Feuerwerks massiv steigen, allerdings wird der Wind wohl dafür sorgen, dass die Schadstoffe nicht über der Stadt liegen bleiben.

Luftqualität in Augsburg wird besser

Grundsätzlich ist die Luftqualität in den vergangenen Jahren in Augsburg besser geworden, nachdem die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid in früheren Jahren regelmäßig überschritten worden waren. Die Folge der Überschreitungen war unter anderem die Einführung der Umweltzone und eine andere Ampelschaltung in der Karlstraße nahe der Messstation. Allerdings ist eine EU-weite Verschärfung von Grenzwerten in der Diskussion, weil die Schadstoffe auch in geringer Konzentration als grundsätzlich schädlich beurteilt werden. Feinstaub und Stickstoffdioxid sind speziell für Menschen mit Atemwegserkrankungen gefährlich.

Beim Feinstaub gab es in diesem Jahr bisher an der Messstation in der Karlstraße vier Tage mit einer höheren Konzentration von 50 Mikrogramm (zulässig sind bis zu 35 Tage). Beim Stickstoffdioxid steht der maßgebliche Jahresdurchschnittswert für 2024 noch nicht fest, in den vergangenen Jahren wurde der Grenzwert aber eingehalten.