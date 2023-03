Augsburg

18:37 Uhr

Feministische Organisationen planen Aktionstag auf dem Rathausplatz

Feministinnen und Feministen wollen am Samstag den Augsburger Rathausplatz in einen Aktionsplatz verwandeln.

Ein Zusammenschluss feministischer Gruppen will am Samstag den Augsburger Rathausplatz in einen "Aktionsplatz" verwandeln. Was geplant ist.

Verschiedene feministische Organisationen aus Augsburg haben sich zusammengeschlossen, um am Samstagnachmittag auf dem Rathausplatz für die Gleichstellung aller Menschen, gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Frauen einzustehen. Wie das feministische Streikkomitee Augsburg mitteilt, wollen die Aktivistinnen und Aktivisten den Rathausplatz von 14 bis 19 Uhr in einen "Aktionsplatz verwandeln". Feministinnen verwandeln Augsburger Rathausplatz in "Aktionsplatz" Demnach wolle man in Workshops und Gesprächsgruppen, an Infoständen und bei Vorträgen mit interessierten Passantinnen und Passanten ins Gespräch kommen. Dabei gehe es um Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus, Queerfeminismus und Antikapitalismus. Es soll eine Kinderbetreuung, ein Awareness-Team und Rückzugsmöglichkeiten geben. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (kmax)

