Fenster offen: Dieb stiehlt Gegenstände aus Auto

Beute im Wert von 1200 Euro machte ein Dieb in einem Auto in der Steinernen Furt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Steinernen Furt Wertsachen aus einem Auto. Eine 42-Jährige parkte dort ihren silbernen Skoda und vergaß laut Polizeibericht dabei, scheinbar ein Fenster zu schließen. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass mehrere Gegenstände aus dem Auto entwendet wurden. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden. (ziss)