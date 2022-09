Fernwärme ist in der Energiekrise mehr Versprechen als Heilsbringerin

Plus In Fernwärme steckt noch viel mehr Potenzial als es momentan in Augsburg sichtbar ist. Die Technologie stößt aber an Grenzen – zeitlich wie räumlich.

Am Anfang steht der Ärger, wegen der nächsten Baustelle den nächsten Umweg nehmen zu müssen. Mit einem Mindestmaß Abstand kann man in den aktuellen Projekten im Stadtgebiet aber viel Sinnvolles und Notwendiges erkennen. Das gilt insbesondere für den Ausbau des Fernwärme-Netzes, das die Stadtwerke immer weiter über Augsburg legen. Das ist gut. Noch besser ist, dass der Anteil fossiler Brennstoffe zur Energie-Erzeugung im Vergleich zu anderen Städten geringer ausfällt. München liegt bei 80 Prozent - 50 Gas, 30 Kohle -, Augsburg bei 50. Doch auch wenn die Fernwärme bereits ein Fünftel des Wärmebedarfs in Augsburg abdeckt: Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise ist die Technologie mehr Versprechen als Heilsbringerin.

