Festival La Strada findet künftig im Herbst statt

Das Straßenkünstlerfestival La Strada ist fester Bestandteil im Unterhaltungsprogramm der Stadt Augsburg. Bei freiem Eintritt präsentieren sich internationale Künstler an einem verlängerten Wochenende an mehreren Plätzen in der Innenstadt. Dies taten sie in den zurückliegenden Jahren stets im Sommer. Im Jahr 2025 gibt es nun eine Terminänderung: La Strada geht in den Herbst. Termin ist Mitte September, es ist dann das letzte Wochenende der Sommerferien. Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing informiert als Veranstalter über die Gründe.

Es habe mehrere Überlegungen gegeben, sagt Schmölz. Der bisherige Termin habe zeitlich sehr nah an den „Augsburger Sommernächten“ gelegen. Dieses große dreitägige Stadtfest findet stets Ende Juni statt. Schmölz: „Mit der Verlegung wird der Veranstaltungsplan im Sommer entzerrt, was Besuchern zugutekommt und auch den organisatorischen Ablauf erleichtert.“

La Strada in Augsburg: Terminverlegung ist mit Künstlern besprochen

Zudem gebe es beim La-Strada-Termin im Juli oft hohe Temperaturen, „sodass das Programm größtenteils erst in den Abendstunden starten konnte“. Im September sei es zwar weiterhin angenehm warm, jedoch könnten Aktivitäten bereits früher beginnen. „Dies bringt Vorteile für Besucher und den Einzelhandel in der Innenstadt“, so Schmölz.

Termin für La Strada ist im Jahr 2025 von Freitag, 12. September, bis Sonntag, 14. September. Es ist das letzte Wochenende vor Schulbeginn. Schmölz sagt, dass die Organisatoren mit Künstlern die Thematik erörtert hätten. Die hohe Anzahl an Bewerbungen von Straßenkünstlern zeige, „dass La Strada weiterhin weltweit großes Interesse weckt“.