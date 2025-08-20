Festnahme: 29-Jähriger belästigte Kinder im Augsburger Familienbad

Ein Mann hat am Donnerstag im Familienbad am Plärrer mehrere Kinder belästigt. Wie die Polizei jetzt in Absprache mit der Augsburger Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der 29-Jährige festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige muss sich am Nachmittag gegen 15 Uhr im Familienbad mehreren Kindern genähert und diese berührt haben. Bei schönstem Wetter war das Freibad am Plärrer an diesem Tag gut besucht. Weiter berichtet die Polizei, dass der Mann offenbar Bilder von mehreren Kindern gefertigt haben soll. Als Mitarbeiter des Schwimmbades den Mann ansprachen, versuchte er zunächst zu flüchten. Doch diese und ein Elternteil stoppten ihn laut Polizei. Einsatzkräfte nahmen ihn dann vor Ort vorläufig fest.

Übergriffe auf Kinder im Augsburger Familienbad am Plärrer: 29-Jähriger in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am Tag darauf einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den 29-Jährigen. Bei ihm handelt es sich, wie die Polizei auf Nachfrage informiert, um einen Mann mit der deutschen und amerikanischen Staatsbürgerschaft. Er kommt aus Augsburg. Die Zahl der belästigten Kinder bewege sich demnach im einstelligen Bereich. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass im Zuge der Ermittlungen noch weitere mögliche Opfer hinzukommen könnten.