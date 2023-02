Augsburg

24.02.2023

Festnahme bei Eishockeyspiel: Ex-FCA-Spieler Caiuby drei Tage in Haft

Plus Ex-FCA-Spieler Caiuby saß erneut im Gefängnis, wenn auch nur kurz. Die Festnahme erfolgte bei einem Eishockeyspiel. Sein Anwalt übt Kritik am Vorgehen der Behörden.

Böse Überraschung für den ehemaligen Augsburger Fußballprofi Caiuby Francisco da Silva: Der Ex-FCA-Spieler hatte vor Kurzem ein Spiel des Eishockey-Erstligisten ERC Ingolstadt als Zuschauer besucht. Plötzlich wurde der 34-Jährige nach Informationen unserer Redaktion von der Polizei festgenommen und von Ingolstadt in die Justizvollzugsanstalt Gablingen gebracht. Sein Anwalt übt an dem Vorgehen der Behörden Kritik. Der Vorfall ist eine weitere Episode in der Akte Caiuby.

