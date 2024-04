Festspiele am Wasser: Kahnfahrt startet am 1. Mai in die Saison

Am Mittwoch beginnt am Ausflugsziel Kahnfahrt in Augsburg eine neue Zeitrechnung. Die Gastronomie lässt auf sich warten. Betreiber für Kiosk stehen fest.

Es ist angerichtet für den Saisonstart der Kahnfahrt in Augsburg. Am Mittwoch, 1. Mai, beginnt eine neue Zeitrechnung am Ausflugsziel. Die frühere Pächterfamilie ist raus. Die Kahnfahrt wird nun von der Regio Augsburg Tourismus betrieben. Es gelten weiterhin Auflagen. Gleichzeitig dürfen sich aus Sicherheitsgründen lediglich 60 Personen vor Ort aufhalten. Es fehlt ein zweiter Fluchtweg. Eröffnet wird die Saison mit einer zweistündigen Bootstour. Es handelt sich um eine kulturelle Aufführung im Wasser. Es gibt eigens eine kleine Seebühne für die Kahnfahrt-Festspiele. Für eine Bewirtung der Gäste sei gesorgt, heißt es vorab. Es gibt für die Kahnfahrt-Festival-Teilnehmer Getränke und Snacks. Die Gastronomie, die in einem Kiosk untergebracht ist, startet erst im Juni.

Der Betrieb am Feiertag ist eingeschränkt. Lediglich die Bootstour findet statt. Tourismusdirektor Götz Beck verweist darauf, dass zwischenzeitlich eine Lösung für den gastronomischen Bereich gefunden sei. Marc Schiemann und Joshua Kessler übernehmen den Kiosk. Nach Stand der Dinge beginnt ab Mitte Mai der Bootsverleih. Ab Juni startet dann der Bootsverleih mit Kiosk-Betrieb. "Genaue Öffnungszeiten werden noch festgelegt", sagt Beck.

Das Erscheinungsbild der Kahnfahrt hat sich geändert. Der Schwarzbau, in dem früher die Gastronomie untergebracht war, ist weg. Die Stadtmauer ist von der Uferseite gegenüber jetzt komplett zu sehen. Es gibt Treppenstufen, die zu den Booten führen. Die Boote haben zudem einen neuen Anstrich erhalten. Sie sind weiß.

Kahnfahrt-Festspiele zum Neustart in Augsburg: Es geht um Bertolt Brecht

Start ist am Mittwoch um 10 Uhr. Es handelt sich um ein Projekt der Theaterwerkstatt Augsburg und der Buchhandlung am Obstmarkt. Der Inhalt in diesem Jahr: Bertolt Brecht lädt zu einer musikalisch-theatralischen Bootsfahrt am romantischen Stadtgraben ein, heißt es vom Veranstalter.

Das ist die Seebühne für die Kahnfahrt-Festspiele. Foto: Michael Hörmann

Mitinitiator ist Buchhändler Kurt Idrizovic. Er setzt sich seit vielen Jahren für die Kahnfahrt und die Entwicklung der Jakobervorstadt ein. Idrizovic bietet regelmäßig Führungen an. Vor dem Start der neuen Saison sagt er: "Meine Vorfreude ist riesig, weil es lange nicht klar war, ob die Kahnfahrt-Festspiele 2024 überhaupt stattfinden können." Im Mai und Juni finden insgesamt zehn Darbietungen statt. Sie dauern jeweils von 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt pro Person und Bootsplatz kostet 28 Euro. Ermäßigte Karten sind für 20 Euro zu erhalten.

Das Interesse an der Veranstaltung ist groß. Die Premiere am 1. Mai ist ausverkauft. Dies gilt ferner für fünf weitere Termine. Karten gibt es aktuell noch für 12. und 19. Mai sowie für 8. und 23. Juni.