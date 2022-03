Von Großputz bis Freudentränen: Für den Festwirt kann das Frühlingsfest kommen

Plus Thomas Kempter will mit seiner Familie die "harte Zeit" hinter sich lassen. Er weiß aber, dass er beim Gögginger Frühlingsfest unter Beobachtung steht.

Als Letztes werden die Biertischgarnituren im Festzelt des Gögginger Frühlingsfestes aufgeklappt und die Bierkrüge gestapelt. Dann müsse noch einmal "ordentlich" durchgeputzt werden, sagt Junior-Chef Thomas Kempter, bevor es am Freitag losgeht. In den vergangenen zwei Jahren habe das Mobiliar Staub angesetzt - gezwungenermaßen. Eine "harte Zeit" liege hinter seiner Familie. Thomas Kempter blickt aber nach vorne und freut sich auf sein erstes Volksfest nach der langen Pause.