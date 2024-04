Augsburg

10:06 Uhr

Feuer bricht unter Arkaden am Moritzplatz aus

Die Augsburger Berufsfeuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Brand an den Moritzplatz in der Innenstadt ausgerückt.

Zu einem Brand am Moritzplatz in Augsburgs Innenstadt ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen ausgerückt. Der Einsatz wirkte sich auf den öffentlichen Verkehr aus.

Es war kurz nach neun Uhr als die Berufsfeuerwehr am Mittwoch zum Moritzplatz gerufen wurde. Unter den Arkaden an der Haltestelle war in einem der kleinen Läden Feuer ausgebrochen. Die Polizei sperrte den Platz. Die Busse der Linien 22 und 32 fuhren eine Umleitung, der Verkehr der Straßenbahnen der Linien 2 und 1 wurde während des Einsatzes unterbrochen. Passanten hatten das Feuer in dem beliebten Imbiss-Laden in der Schrannenhalle offenbar schnell bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Das Geschäft war zu dem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb, es wurden keine Menschen verletzt. Wie sich nach Angaben des Zugführers der Berufsfeuerwehr vor Ort herausstellte, ging der Brand vermutlich von einer Gasheizung im Geschäft aus. Die genaue Ursache muss jetzt ermittelt werden. Das Feuer in einem Imbiss-Laden am Moritzplatz war rasch wieder gelöscht. Foto: Silvio Wyszengrad Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. "Es handelte sich um einen Kleinbrand", so der Zugführer vor Ort. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest. Der Inhaber konnte sein Geschäft nach dem Einsatz wieder betreten. Nach rund einer knappen Stunde fuhr der öffentliche Nahverkehr wieder den Moritzplatz an. (ina)

Themen folgen