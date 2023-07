Augsburg

Feuer in der Neuburger Straße: Hier brannte eine Schreinerei mit Geschichte

Ein Brand in Augsburg-Lechhausen hatte am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Hier brannte die Schreinerei von Anton Bischof, die er seit Jahrzehnten am Standort hatte.

Plus In Augsburg geriet der Anbau einer Schreinerei in Brand. Hier wurden seit Jahrzehnten Möbel gefertigt. Der 88-jährige Inhaber versuchte noch, die Flammen zu löschen.

Anton Bischof steht am Rande der Neuburger Straße vor dem, was einmal eine intakte Möbelwerkstatt war. Hinter ihm ist die Fassade des Gebäudes rußgeschwärzt, man sieht Brandspuren und Beschädigungen überall; im Dach klafft ein Loch, das offenbar die Feuerwehr bei Löscharbeiten hinterlassen hat. Es musste schnell gehen. Tags zuvor, am Mittwoch, hatte es hier in der Schreinerei im Augsburger Stadtteil Lechhausen gebrannt. Sie gehört Anton Bischof, 88, seit Jahrzehnten. Hier hat er gearbeitet, bist zuletzt, bis zum Mittwoch.

Der Senior wirkt trotz seines Alters fit und hellwach. Er mache dann und wann immer noch Reparaturarbeiten, berichtet er. Kleinere Sachen. Davon zeugen auch die Bewertungen im Internet. "Alles bestens gelaufen", beschreibt ein Kunde dort die Arbeit des Schreinermeisters, der Eintrag datiert von vergangenem Jahr. "Der Senior findet für fast jedes Problem eine Lösung", lautet eine weitere Bewertung auf Google.

