Feueralarm im Standesamt sorgt für Aufregung

Als der automatische Brandmelder im Augsburger Standesamt auslöst, sammeln sich die Standesbeamten am Herkulesbrunnen. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Fahrzeugen an.

Ein Feuerwehreinsatz am Augsburger Standesamt dürfte am Dienstagmittag für Aufsehen gesorgt haben. Kurz vor 13.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg durch eine automatische Brandmeldeanlage zum Standesamt in der Maximilianstraße gerufen.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Augsburg fanden sich bereits alle Standesbeamtinnen und Standesbeamten am Sammelplatz am Herkulesbrunnen ein, so wie es in solchen Fällen vorgesehen ist. Die Brandschutzbeauftragte stellte die Vollzähligkeit fest.

Rauchwarnmelder löst Alarm in Augsburger Standesamt aus

Einsatzkräfte suchten im Gebäude nach dem Rauchwarnmelder, der den Alarm ausgelöst hatte. Im Sozialraum mit Küchenbereich wurden sie fündig. Dort wurden die Fenster zum Lüften geöffnet. Es gab keine Verletzten und keinen Schaden, so die Feuerwehr. Im Einsatzbericht heißt es scherzhaft: "Unklar war, ob es sich um die hochgelobte und gern gegessene Hochzeitsuppe handelte, oder ob es eine Buchstabensuppe war, die vielleicht für die Namensfindung der Neugeborenen unverzichtbar ist." (eva)