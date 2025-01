Feuerwehr ist in der Silvesternacht im Dauereinsatz

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren in Augsburg sind in der Nacht auf den 1. Januar 2025 mehr als 60 Mal ausgerückt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, sei man zwischen 19.30 und 7.30 Uhr zu insgesamt 62 Einsätzen gerufen worden. Mehrere Brandmeldeanlagen seien durch Pyrotechnikrauch ausgelöst worden. Vermutlich drang „Silvesternebel“ in die Rauchansaugsysteme und Rauchwarnmelder ein und lösten die Meldeanlagen aus, sagt ein Sprecher. Im Laufe der Nacht fuhr die Feuerwehr etwa gleich zwei Mal zum Kanuleistungszentrum am Eiskanal, zum Hauptbahnhof und zum Eisstadion in der Nähe des Plärrers, weil dort die jeweiligen Anlagen Alarm geschlagen hatten.

Daneben gab es aber auch mehrere Brände, wie die Feuerwehr berichtet. In der Zirbelstraße in Oberhausen etwa geriet ein Müllcontainer in Brand, in der Hochfeldstraße ein Auto. In der Schillstraße in der Firnhaberau brannte ebenfalls ein Müllcontainer, weitere Einsätze dieser Art gab es für die Feuerwehren unter anderem in der Gebrüder-Münch-Straße in der Jakobervorstadt und der Max-Reger-Straße in Göggingen. Zu Schadenssummen ist derzeit noch nichts bekannt. (jaka)