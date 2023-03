Feuerwehr muss Kellerbrand in Wohnanlage in Haunstetten löschen

Als die Rettungskräfte eintreffen, dringt bereits dichter Rauch aus dem Gebäude in Haunstetten. Die Bewohner müssen sich in Sicherheit bringen.

In einer Wohnanlage in Haunstetten ist am Samstagvormittag Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen gegen 10.30 Uhr ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Leharstraße gemeldet. Als Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Keller und Treppenhaus.

Brand in Haustetten: Bewohnerinnen und Bewohner können Gebäude rechtzeitig verlassen

Wie Augenzeugen berichten, drang die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz in den Keller vor und löschte das Feuer mit Druckluftschaum. Anschließend wurden Hochleistungslüfter in Betrieb genommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte es einen technischen Defekt in der Heizanlage gegeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen, es gab keine Verletzten. Eine Person wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt.

Während des rund einstündigen Einsatzes der Rettungskräfte kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden an der Heizung liegt nach ersten Schätzungen zwischen 15.000 und 12.000 Euro. Laut Polizei gab es jedoch keinen Gebäudeschaden. (eva)