Nach dem Plärrer steht schon der nächste Festumzug an

Mehr als die Hälfte des Augsburger Herbstplärrers ist vorüber, Schwabens größtes Volksfest biegt langsam auf die Zielkurve ein. Der Plärrer, zu dem bislang knapp 200.000 Gäste kamen, dauert bis Sonntag, 8. September. Die hohen Temperaturen der jüngsten Tage wirkten sich auf die Besucherzahl aus: Im Vergleich zum Frühjahrsplärrer ist deutlich weniger los. Besucherstärkster Tag war der Samstag am Eröffnungswochenende mit insgesamt 30.000 Gästen. Es war der Tag des Festumzugs mit mehr als 2200 Teilnehmern. Beim Umzug war die Beteiligung von Pferden ein heiß diskutiertes Thema. Am Samstag, 14. September, findet schon der nächste Umzug in Richtung Plärrer statt. Die Feuerwehr Augsburg feiert ihr 175-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Festprogramm am Plärrergelände.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis