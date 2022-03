Feuerwehr rettet in Augsburg zwei junge Frauen vom Dach

Zwei Frauen klettern in Augsburg durch ein Fenster aufs Dach. Als sie zurückwollen, ist es verschlossen. Die Feuerwehr muss helfen - und stößt auf Probleme.

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Montag zwei junge Frauen vom Dach eines Hauses in der Herrenbachstraße gerettet. Die beiden waren durch ein Dachflächenfenster auf das Dach des siebenstöckigen Hauses gestiegen. Vermutlich habe eine Nachbarin das Fenster geschlossen und so womöglich unwissend die beiden jungen Frauen ausgesperrt, so die Feuerwehr. Diese hatten keine Möglichkeit mehr, vom Dach herunterzukommen. Die herbeigerufene Feuerwehr schnitt eine Kette auf und demontierte einen Taubenschutz, um die beiden jungen Frauen in Sicherheit zu bekommen. Der Einsatz einer Drehleiter schied aus, weil das Fahrzeug aufgrund parkender Autos nicht nah genug ans Haus kam.

Teils, so Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel, sei die Feuerwehrzufahrt zugeparkt gewesen, teils sei auf der Fahrbahn die Durchfahrtsbreite nicht mehr gewährleistet gewesen. Die liegt bei gut drei Metern. "Aber da ist ja immer das Problem, dass im Nachhinein unklar ist, wer zuletzt geparkt hat und dafür gesorgt hat, dass die Straße zu schmal wird", so Bechtel. Jedenfalls sei mit der 2,50 Meter breiten Drehleiter kein Durchkommen mehr gewesen.

Feuerwehr appelliert: Augen auf beim Parken

Bechtel appelliert an Anwohner und Anwohnerinnen, beim Parken auf die Mindestdurchfahrtsbreite zu achten. Mit dem Problem sei man immer wieder konfrontiert. Es sei schon klar, dass man als Anwohner oder Anwohnerin das Auto möglichst nah am Haus parken wolle, gleichzeitig gehe davon im Brandfall aber ein Risiko aus. "Es reicht für uns ja auch nicht, nur mit dem Fahrzeug durchzukommen. Wen man Gerätschaften rausholen will, braucht man mehr Platz." Es habe schon einzelne Einsätze gegeben, bei denen Feuerwehrleute über das Fenster hinausgeklettert seien, weil sich die Tür des Fahrzeugs nicht mehr habe öffnen lassen. Bei Einsätzen in engen Straßen fahre man vorsichtshalber von zwei Seiten an, um das Risiko zu senken, unterwegs stecken zu bleiben. Bislang sei es durch zu eng zugeparkte Straßen nur in einzelnen Fällen zu Verzögerungen gekommen. Verletzte oder gar Tote habe es dadurch in Augsburg bisher nicht gegeben.