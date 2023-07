Feuerwehr rückt wegen Brand zu Großeinsatz in Neuburger Straße aus

In Augsburg-Lechhausen kommt es am Mittwoch in einer Schreinerei zu einem Brand. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an, die Polizei leitet den Verkehr um.

Zu einem Brand in einem Gebäude ist es am Mittwoch in der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen gekommen. Die Polizei berichtete gegen 12.15 Uhr, das ein Haus in dem Stadtteil brenne. Offenbar handelt es sich um ein Gebäude, in dem Teile einer Schreinerei untergebracht sind.

Brand in Neuburger Straße: Augsburger Feuerwehr rückt zu Großeinsatz an

Die Augsburger Berufsfeuerwehr war nach eigener Auskunft gegen 12 Uhr mit mehreren Fahrzeugen angerückt, darunter ein Drehleiterfahrzeug, um das Feuer zu bekämpfen und zu verhindern, dass es auf umliegende Gebäude übergreift. Auch die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort; die Neuburger Straße war kurzzeitig komplett gesperrt. Gegen 13 Uhr war das Feuer nach Angaben der Feuerwehr gelöscht.

Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, habe es einen Vollbrand in einem Anbau der Schreinerei gegeben, in dem überwiegend Holz gelagert wird. "Da in unmittelbarer Nähe zum Brandort eine sehr enge Bebauung besteht, stand vorrangig im Fokus, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern", heißt es von den Einsatzkräften. Ein 1000 Liter fassender Gastank sei vorsorglich gekühlt worden. Zwar hätten die Flammen kurzzeitig auf einen rückwärtigen Dachstuhl übergegriffen, aber "dieser Entstehungsbrand konnte schnell eingedämmt werden", so die Feuerwehr. Eine Ersthelferin sei verletzt und in einem Rettungswagen behandelt worden, heißt es weiter.

Nach erster Einschätzung der Polizei liegt der Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (jaka)