Feuerwehr rückt wegen Garagenbrand in Yorckstraße zu Einsatz aus

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen bricht am Dienstag in einer Garage ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz, App Nina schickt eine Warnung wegen Brandgasen.

In einer Garage im Stadtteil Lechhausen ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg auf Anfrage mitteilt, erreichten sie gegen 16.45 Uhr mehrere Meldungen wegen "massiver Rauchentwicklung" in der Yorckstraße. Auch die Warn-App Nina verschickte eine Warnung wegen möglicher Brandgase rund um den Einsatzort. Wie es in der Meldung hieß, empfehle man, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Feuerwehr Augsburg in Yorckstraße im Einsatz, App Nina schickt Warnmeldung wegen Brandgasen

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr waren die Einsatzkräfte zügig an der Garage, die an ein Wohnhaus angebaut ist, und brachten das Feuer unter Kontrolle. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Einsatzkräfte blieben aber zunächst am Brandort, um mithilfe einer Wärmebildkamera mögliche Glutnester ausfindig zu machen und das Wohngebäude zu sichern. Wegen des Einsatzes kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Bereits um kurz nach 17.30 Uhr wurde die Warnung der App Nina wieder aufgehoben. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. (kmax)