Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Reichenberger Straße aus

Es war spät am Montagabend, als der Mieter eines Einfamilienhauses in der Reichenberger Straße in Augsburg einen lauten Knall hörte. Als er sich auf die Suche nach der Ursache begab, bemerkte er im Keller Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte anrückten, waren vom Garten aus Feuer und Rauch in einem Kellerraum zu sehen, wie es in einer Mitteilung am Morgen heißt. Nach wenigen Minuten war die Brandverursacherin, eine brennende Waschmaschine, gelöscht. Nach einer Kontrolle aller Kellerräume und einer ausgiebigen Belüftung konnte der Mieter wieder in das Haus, wie die Augsburger Feuerwehr berichtet. Wie hoch der Sachschaden nach dem Brand in der Reichenberger Straße ist, ist noch unklar.

Für einen Feuerwehrmann war es ein besonderer Einsatz. Nach der Ausbildung zum Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr Augsburg habe er mit zwei Kollegen seinen ersten Dienst „als fertiger Feuerwehrmann“ bestritten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Am ersten Tag gleich zu einem Brand auszurücken sei selten. (fla)