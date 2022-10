Augsburg

10:32 Uhr

Feuerwehr rückt zur City Galerie in Augsburg aus

Mehrere Feuerwehrleute und Fahrzeuge waren am Dienstag an der City Galerie in Augsburg im Einsatz. Was es damit auf sich hat.

Mit mehreren Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Dienstagvormittag zur City Galerie in Augsburg ausgerückt. Der Einsatz zog die Blicke zahlreicher Kundinnen und Kunden sowie von Passanten auf sich. Doch was man zunächst für einen Notfall halten konnte, war nur ein Test: Es handelte sich um die jährliche Brandschutzübung, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei Schwaben Nord auf Anfrage. (AZ)

