Feuerwehreinsatz am Schaezlerpalais: Vom Dach geht Gefahr aus

Zu einem Feuerwehreinsatz am Schaezlerpalais ist es am Donnerstagvormittag gekommen. Beamte der Berufsfeuerwehr Augsburg hatten sich gegen 10.30 Uhr in der Katharinengasse postiert, nach Auskunft von Feuerwehr-Sprecher Anselm Brieger waren sie zuvor alarmiert worden und rückten auch mit einem Drehleiterfahrzeug an. Hintergrund des Einsatzes: An dem Vormittag hatte es stärkeren Wind gegeben. Das Dach des historischen Gebäudes wird derzeit mit einem Netz gesichert. Wie berichtet, ist es an einigen Stellen marode, es soll daher künftig umfassend saniert werden. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Brieger hatten sich offenbar durch den Wind Metallstangen der Abdeckung gelöst. Nach kurzem Einsatz, an dem neben der Feuerwehr auch das Hochbauamt der Stadt beteiligt war, war die Situation offenbar wieder gelöst. (jaka)

