vor 16 Min.

Feuerwehreinsatz am Weberhaus in der Augsburger Innenstadt

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz in der Augsburger Innenstadt ausgerückt. Der Grund des Einsatzes ist kurios.

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Einsatz am Weberhaus in Augsburg ausgerückt. Gemeldet wurden Funken aus einem Kabel. Wodurch sie ausgelöst wurden.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind am Dienstagabend bei Regen zum Augsburger Weberhaus gefahren. Schnell werden schlimme Erinnerungen wach: 2004 stand das Gebäude am Moritzplatz in Flammen. Diesmal aber konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Feuerwehreinsatz am Moritzplatz in Augsburg. Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend zum Weberhaus gerufen. Foto: Ulrich Wagner Ein elektrischer Taubenschreck habe wegen der Nässe Funken geschlagen, informiert die Polizei. Die Feuerwehr sei im Gebäude und kümmere sich um das Gerät. Größere Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt gebe es wegen des Einsatzes nicht. (AZ)

