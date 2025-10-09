Die Bilanz des Sommers 2025 in Augsburg: Ein Jahr zum Vergessen?

Der vielfach gepriesene goldene Oktober ist da und der Herbst begann golden: Die ersten Tage im Oktober waren sonnig. Laut Vorhersagen wird es in Augsburg aber bald nasskalt und verregnet. Viele Menschen scheinen aufgrund der zurückliegenden Wochen vom Wetter genervt. Es könne nur besser werden, sagen sie. Mancher wird behaupten: Der Sommer 2025 in Augsburg war ein Jahr zum Vergessen. Aber stimmt das? Unser Tipp: Beim Lesen bitte warm anziehen.

Gastronomie. Wenn es draußen warm und sonnig ist, zieht es die Menschen ins Freie. Die Kulperhütte an der Wertach gilt als beliebtes Ausflugsziel. Das Lokal mit Biergarten und zusätzlichen Plätzen im Außenbereich ist täglich geöffnet. Bei Regen steht eine kleine Hütte zur Verfügung. Oliver Hüttenmüller, Chef der Kulperhütte, sagt: „Unsere Saison war wie das Wetter sehr durchwachsen und unbeständig.“ Die Umsätze seien ähnlich wie in den zurückliegenden zwei Jahren: „Wir haben unser Ergebnis in diesem Jahr im März und April etwas aufgefangen.“

Kulperhütte in Augsburg: Bleibt es bei den jetzigen Öffnungszeiten?

Für ein Unternehmen, das stark von der Außenbewirtung lebe, verschärfe sich die Situation, sagt der Gastronom: „Wegen unbeständigem Wetter, steigenden Personal- und Energiekosten und anfallender Pacht ist es schwieriger geworden, wirtschaftlich zu arbeiten.“ Daher gebe es das erste Mal die Überlegung, ob am Konzept der täglichen Öffnungszeiten von 365 Tagen im Jahr in dieser Form festgehalten werden kann. Hüttenmüller spricht die defizitären Monate von Oktober bis Februar an, sagt aber auch: „Es bleibt nichts unversucht, die jetzige Regelung beizubehalten.“

Das regnerische Wetter hatte unmittelbar Auswirkungen auf das Programm. Seit einigen Jahren läuft die Reihe „Musiksommer“ an der Kulperhütte. Künstler treten auf, Steckerlfisch wird serviert. Der Sommer 2025 verlief enttäuschend, so der Gastronom: „Ein Drittel der Termine musste abgesagt werden, meistens erst mit dem Blick auf den Regenradar - zwei Stunden vorher.“ Die Unbeständigkeit beim Wetter gestalte zudem die Einteilung des Personals schwieriger. „In diesem Sommer haben wir rund 65 Angestellte, um dem Andrang gerecht zu werden, wenn das Wetter mitspielt.“ Kommt allerdings Regen, sei es „ein großer logistischer Aufwand mit kurzfristigen Schichtänderungen“.

Icon vergrößern Schön sieht das Familienbad bei Sonnenschein aus. Leider war das Jahr 2025 kein gutes Badejahr. Foto: Bernhard Weizenegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schön sieht das Familienbad bei Sonnenschein aus. Leider war das Jahr 2025 kein gutes Badejahr. Foto: Bernhard Weizenegger

Bäder. Baden kann man in Augsburg immer. Derzeit aber bereiten die städtischen Hallenbäder Sorge: In drei von fünf Einrichtungen gibt es technische Probleme. Die Freibadsaison verlief ohne solche Herausforderungen. Becken im Familienbad und Bärenkellerbad sind beheizt, sollte es draußen mal kühler sein. Genützt hat es allerdings nicht viel. Man blieb sogar unter der 200.000-Gäste-Marke. Knapp 196.000 Badegäste wurden registriert. Im Vorjahr waren es am Ende insgesamt 228.000 Besucher. Weniger Badegäste machen sich auch in der Kasse bemerkbar. Die Einnahmen im Vorjahr lagen laut Stadt bei knapp 600.000 Euro.

Zum schwächsten Wert an Badegästen fehlt nicht viel

Im Zehn-Jahresvergleich sind knapp 196.000 Besucher ein niedriger Wert. Die erfolgreichste Saison datiert auf das Jahr 2018. Es wurden 276.000 Badegäste registriert. Schwächster Wert einer normalen Saison war im Jahr 2016 mit 193.000 Besuchern, also nur unwesentlicher schlechter als 2025. In der Besucherstatistik tauchen ferner beide Corona-Jahre auf, in denen allerdings massive Zugangsbeschränkungen galten. 2020 und 2021 waren es jeweils rund 90.000 Badegäste.

Icon vergrößern Das Musical Evita wurde in diesem Jahr auf der Freilichtbühne aufgeführt. Drei Inszenierungen fielen witterungsbedingt aus. Foto: Jan-Pieter Fuhr, Staatstheater Augsburg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Musical Evita wurde in diesem Jahr auf der Freilichtbühne aufgeführt. Drei Inszenierungen fielen witterungsbedingt aus. Foto: Jan-Pieter Fuhr, Staatstheater Augsburg

Staatstheater. Saisonauftakt für die Spielzeit 2025/26 am Staatstheater Augsburg war Ende September. Georg Büchners Stück „Leonce und Lena“ wurde im Martini-Park aufgeführt. Traditionell endet die Saison mit Inszenierungen auf der Freilichtbühne mit ihren 2100 Plätzen. Für das Musical „Evita“ wurden laut Theater im Sommer 2025 mehr als 35.000 Karten verkauft. Das sei sehr erfreulich. Weniger erfreulich: Wetterbedingte Absagen von Inszenierungen kosteten rund 6000 Zuschauer. Zusatztermine waren nicht mehr möglich. Die Hoffnung ruht nun auf dem Sommer 2026. Das Musical „Monty Python’s Spamalot“ kommt auf die Bühne. Wiederaufgeführt wird die Oper Turandot.

Icon vergrößern Augsburg im Regen: Es ist ein vertrautes Bild in diesem Sommer. Foto: Michael Hörmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Augsburg im Regen: Es ist ein vertrautes Bild in diesem Sommer. Foto: Michael Hörmann

Wetter. Der heißeste Tag in diesem Jahr war der 2. Juli. Es wurden laut Wetterkontor 33,7 Grad gemessen. In der Summe kommt Augsburg momentan auf 51 Sonnentage. Ein Tag gilt als Sommertag, wenn das Maximum der Lufttemperatur mehr als 25 Grad beträgt. Wenn man auf das Jahr 2022 blickt, fühlt man den „ausgefallenen“ Sommer 2025. Vor drei Jahren waren es insgesamt 72 Sommertage. Der Spitzenwert lag bei 35,9 Grad.