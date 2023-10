Fikret Yakaboylu ist viel mehr als "nur" ein Wirt

Fikret Yakaboylu ist Wirt des Kult-Cafés Neruda und nicht nur Künstlern ein Begriff. Einst kam er selbst als Einwanderer und hat klare Vorstellungen von Integration.

Es herrscht buntes Chaos im Café Neruda. Auch wenn noch gar keiner da ist an diesem Nachmittag. Hinter der Theke Papiergeld aus aller Welt: Scheine mit Karl Marx, Stalin, dem iranische Revolutionsführer Chamenei, Atatürk, Geld aus Afrika, Lateinamerika... Geschenke von Gästen und Freunden des Neruda. Chef und Inhaber ist Fikret Yakaboylu: Autor, Maler, Aktivist, dessen Namen sich kaum einer auszusprechen traut. Herr Yaka…irgendwas. Sagt man eben Fikret.

Seit 2011 ist das Café Neruda eine feste Größte in Augsburg. Nicht nur als Kneipe, sondern vor allem auch als zweite oder dritte Heimat für ein urbanes Publikum, das Musik und Kultur eng mit Politik verbindet. Mit einer Politik des Privaten, also so eine Politik, die private Lebensentwürfe eng mit gesellschaftlichen Vorstellungen verbindet. Da spielen neben den beinahe allabendlichen unplugged-Sessions Solidarität, Engagement für Menschen mit Zickzack-Biografien, Demokratiebildung im Kleinen eine große Rolle.

Hier gehen sie seit zwölf Jahren alle ein und aus: ehemalige Polizisten, Lokalpolitiker, Sängerinnen, Musikerinnen mit ihren Geigen, Gitarren oder der Langhalslaute Saz. Die Bands von John Garner und Ala Cya, die inzwischen überregional bekannt sind, entdeckten hier im freien Spiel ihre Talente. Ein Klavier steht vor dem Fenster. Als der aus Afghanistan geflohene Popstar Farhad Sidiqqi Jooyenda 2011 aus Kabul in Augsburg ankam, führte sein Weg schnell zum Klavier im Neruda. Die melancholischen Hymnen seiner Heimat wurden in Augsburg schnell bekannt, er fand lokale Musiker, brachte mehrere Alben heraus und macht jetzt pädagogische Musikprojekte für Jugendliche.

Auch das Grand Hotel Augsburg nahm im Neruda seinen Anfang

Das Neruda ist Keimzelle für zahlreiche Initiativen: Das jährliche Kabarettstück „Döner mit Sauerkraut“ um Haydar und Halime entsteht hier im Hinterzimmer, auch das Flüchtlinge-Künstler-Projekt Grand Hotel im Domviertel hatte hier seinen Ausgang genommen. Neben konstenfreien Konzerten mit international bekannten Musikern aus aller Welt stellt Fikret Yakaboylu den Hauptraum und die Bühne sowie die inzwischen etwas in die Jahre gekommene Anlage lokalen Musikern zur Verfügung. Vor Corona kamen auch die Profis des Philharmonischen Orchesters nach ihren Proben vorbei, mischten sich mit ihren Instrumenten zwanglos unter die Augsburger Musiker zur Jamsession. „Wir haben hier sehr viele, sehr gute Musiker - afghanische, türkische, syrische, ukrainische Flüchtlinge kommen her und fangen einfach an zu spielen.“

„Ich sehe die Gesellschaft als bunten Baum.“ Wenn Yakaboylu über seine Motivation spricht, darüber, warum er oft bis nachts um drei hier sitzt und mit syrischen oder afghanischen jungen Flüchtlingen über Frauen und die Welt diskutiert, überträgt sich seine Energie. Man versteht, warum die Menschen sich wohlfühlen. Sogar die Beschwerdeführerin von gegenüber, die jetzt nicht mehr das Ordnungsamt ruft, sondern einfach selbst vorbeikommt und mitfeiert.

Der 72-jährige Yakaboylu stammt aus dem türkischen Eskisehir, einer modernen, liberalen Großstadt mitten in Anatolien. Seine Familie war kommunistisch, erzählt er, ein Opa auch recht stalinistisch. „Ich war schon früh sehr politisiert. Das ist bis heute so, ich kann einfach nicht anders.“ Als das Militär in der Türkei 1980 putschte und 600.000 Menschen festnahm, sogar Todesstrafen vollstreckte, musste er wegen seiner politischen Artikel, die er in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hatte, fliehen. Ihn verschlug es nach Freiburg. „Ein Visum brauchte man damals noch nicht, das wurde kurz nach meiner Flucht eingeführt“, erklärt er lachend. Als das Militärregime begann, den tausenden Geflohenen die Staatsbürgerschaft zu entziehen, kehrte er 1981 zurück. Den Pass seiner Heimat aufgeben, das wollte er nicht. „Der Richter war ok, einen Monat war ich im Gefängnis. Das ist ja nichts. Freunde von mir, die kamen nie wieder raus, sie sind in Haft gestorben.“ Aber er erhielt ein Ausreiseverbot. Seine Freundin und heutige Frau, eine Deutsche aus Freiburg, besuchte ihn mehrmals im Jahr, bis 1988 führten sie eine Fernbeziehung. Doch für politische Menschen blieb das Leben in der Türkei gefährlich. Als ein deutscher Veranstalter den umtriebigen Künstler zu einer Lesetour mit Ausstellung einlud, nutzte er die Gelegenheit und blieb, heiratete, zog nach Augsburg. Zwei inzwischen erwachsene Töchter haben die beiden.

Fikret Yakaboylu: In der Kresslesmühle unterrichtete er Türkisch

„Der erste, den ich hier kennenlernte, war Hansi Ruile. Er hat mich – wie so viele andere Einwanderer und Flüchtlinge – unterstützt und an mich geglaubt. In der Kresslesmühle gab ich damals Türkischunterricht. Das Interesse war riesig damals, zeitweise hatte ich fünf Kurse in der Woche.“

Ein bisschen ist Yakaboylu wie der in diesem Jahr verstorbene Hansi Ruile, dessen Bild im Neruda auf dem hölzernen Tresen steht. Ein Integrationsmotor, der die Menschen um sich groß werden lässt. Während der Flüchtlingskrise 2015 gaben er und Freiwillige aus dem Neruda-Umfeld Deutschunterricht für Syrer und Afghanen, kochten, diskutierten und feierten mit ihnen. Yakaboylu sagt: „Wir brauchen eine gemeinsame Sprache, das ist das A und O. Und dann können wir alles machen, reden, lachen, Kultur schaffen, auch streiten – so gelingt Zusammenleben.“

