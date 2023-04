Augsburg

vor 33 Min.

Finanzreferent Roland Barth sieht wenig Chancen für große Sprünge

Plus Gar keine Projekte zu ermöglichen, sei der falsche Weg, sagt Augsburgs Finanzreferent Barth. Doch Vorrang müsse eine krisensichere Haushaltsplanung haben.

Von Stefan Krog

Auch wenn er aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der städtischen Finanzverwaltung immer einen souveränen Eindruck macht - die finanziellen Folgen der Corona-Krise und des Ukrainekriegs haben Finanzreferent Roland Barth (parteilos) in den vergangenen Jahren ein paar Mal unruhig schlafen lassen. "Ich bin seit 1986 bei der Stadt und dachte, dass ich schon viele finanzielle Engpässe gesehen habe. Aber das war neu", so Barth. Was ihn beruhigt habe, sei seine Vorerfahrung als Verwaltungsmitarbeiter gewesen, so Barth am Donnerstag bei der Vorstellung seiner Halbzeitbilanz.

Wie viel Geld die Stadt 2025 haben wird, ist noch völlig offen

Für den Doppelhaushalt 2021/22 habe es "den ganzen Werkzeugkasten der Kämmerei" gebraucht, um ein seriöses Zahlenkonstrukt hinzubekommen. Über Einsparungen auf der einen Seite und staatliche Unterstützung auf der anderen Seite sei es gelungen, den Haushalt auf Kurs zu halten. Für die Jahre 2023/24 ist der Doppelhaushalt - diesmal mit Rücklagen für die Energie- statt die Corona-Krise - schon festgezurrt. Außer fürs Theater und die Schulsanierungen - hier steigen die schuldenfinanzierten Investitionen aber auf ein hohes Niveau - gibt es kaum neue Projekte. Was 2025/26 sein wird und ob manche geschobenen Projekte - etwa die Fuggerstraße - im Doppelhaushalt vor der nächsten Kommunalwahl Platz haben werden, ist offen. "2025 hängt von äußeren Einflussfaktoren ab, die man nicht vorhersehen kann", so Barth. Niemand wisse, wie die Lage in der Ukraine sein werde, oder ob neue Konfliktherde - etwa China und Taiwan - aufflackern. Probleme in der Weltwirtschaft machten sich über die Gewerbesteuer und den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer aber meist schnell bemerkbar.

