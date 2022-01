Augsburg

18:01 Uhr

Findet der Augsburger Osterplärrer statt? Stadt hält sich Entscheidung offen

In zweieinhalb Monaten würde der Osterplärrer 2022 in Augsburg normalerweise beginnen. Die Stadt will noch mehr Klarheit vom Freistaat.

In gut zweieinhalb Monaten ist Ostern. Normalerweise würde dann der Osterplärrer stattfinden. 2022 wäre es das erste Mal nach zwei Jahren coronabedingter Pause, dass das Volksfest wieder über die Bühne gehen kann. In den vergangenen beiden Jahren gab es ersatzweise einen "Freizeitpark" auf dem Plärrergelände. 28 Bilder Der Plärrer Familienpark auf dem Kleinen Exerzierplatz Foto: Valterio D`Arcangelo Die Stadt hält sich mit Aussagen momentan aber zurück. Man habe an den Freistaat herangetragen, dass man Klarheit brauche, wie es mit Großveranstaltungen weitergeht, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) im Stadtrat auf die Frage von Hans Wengenmeir (Bürgerliche Mitte). Der Schock nach dem Verbot von Weihnachtsmärkten sitze der Stadt noch in den Knochen, so Weber. Die Stadt hatte damals zunächst an der Durchführung des Christkindlesmarktes festgehalten, kurz vor der Eröffnung kam dann ein bayernweites Verbot. (skro)

