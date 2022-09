Firma Martini setzt auf Fernwärme statt Gas in ihrem Gewerbegebiet

Plus Es ist ein Millionenprojekt im Textilviertel. Die Entscheidung fiel bereits vor der aktuellen Energiekrise. Warum das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken baut.

Steigende Energiekosten machen Privatpersonen und Unternehmen schwer zu schaffen. Speziell Gas wird immer teurer. Was tun? Die Augsburger Martini-Firmengruppe, die im Textilviertel ihr großflächiges Gewerbegebiet betreibt, setzt künftig auf Fernwärme statt Gas. Es ist ein Millionenprojekt, das gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg angegangen wird. Martini steht exemplarisch für andere Firmen, die in die eigene Energieversorgung viel Geld investieren.