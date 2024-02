Augsburg

06:00 Uhr

Firmen investieren massiv in Kitas in Oberhausen: Das sind die Hintergründe

Plätze in Augsburger Kitas sind knapp - in Oberhausen sollen in den kommenden Jahren neue Einrichtungen entstehen.

Plus In Oberhausen könnten auf kurzer Wegstrecke fünf neue Kitas entstehen. In dem Augsburger Stadtteil gibt es Bedarf, doch der mögliche Boom hat wohl auch andere Gründe.

Von Jan Kandzora

Wer in Oberhausen einen Kita-Platz für seine Kleinen sucht, hat oft Pech. 44 Prozent aller Betreuungswünsche für Kinder unter drei Jahren konnten hier zuletzt nicht erfüllt werden, heißt es von der Stadt – ein erheblich höherer Wert als in anderen Teilen Augsburgs. Kein kleines Problem, auch vor dem Hintergrund, dass Oberhausen in der Zukunft durch neue Wohnungen auf früheren Industriearealen erheblich mehr Einwohner bekommen wird. Im Bereich der Zollernstraße könnten in den kommenden Jahren indes gleich fünf neue Einrichtungen entstehen, auf einer Strecke von gerade einmal 900 Metern. Es ist eine besondere Entwicklung, die mehrere Hintergründe hat.

Da ist, zum Beispiel, das Grundstück in der Zollernstraße 78, ein leer stehendes Gelände, auf dem seit Jahren nichts passiert, was sich allerdings in 2024 ändern soll. Das Areal gehört einer Firmengruppe namens "Audere Equity" aus dem Raum Stuttgart, die bundesweit Kita-Projekte entwickelt. Laut städtischer Baugenehmigung sollen an der Stelle zwei Wohnhäuser errichtet werden, samt Tiefgarage – und eine Kita. Horst Lieder, einer der Geschäftsführer von Audere, sagt auf Anfrage, man plane "den Baubeginn für die zweite Jahreshälfte". Es gebe nach wie vor einen hohen Bedarf für weitere Kita-Plätze in Augsburg, "uns ist es ein Bedürfnis, mit unseren Projekten die Situation der Eltern und der Stadt zu verbessern".

