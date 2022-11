Augsburg

06:00 Uhr

Firmenchef im Innovationspark wettert gegen Stadtwerke Augsburg

Im Gebiet am Innovationspark herrscht weiter rege Bautätigkeit. Firmenchef Peter Weis greift die Stadtwerke an, weil aus seiner Sicht die Erschließung im Nahverkehr miserabel ist.

Plus Peter Weis hat den Bürokomplex Weitblick 1.7 an der B17 konzipiert. Bei einer Veranstaltung klagt er mit deutlichen Worten über die fehlende Anbindung an den Nahverkehr.

Es klingt wie ein Frontalangriff eines Unternehmers gegen die Augsburger Verkehrsbetriebe: "Die Stadtwerke weigern sich, das Gebiet im Innovationspark mit dem Nahverkehr zu erschließen", sagt Peter Weis. Der Mann ist Vorstandsvorsitzender der Leitwerk AG, die im Innovationspark sitzt. Bekannt geworden ist das Unternehmen durch ein Gebäude am Standort. Der mehrgeschossige Bürokomplex Weitblick 1.7, der entlang der B17 verläuft, ist ein weithin sichtbares Vorzeigebauwerk. Das Gebäude ist technisch auf neuestem Stand. Wer mit Bus oder Straßenbahn kommen möchte, muss jedoch weit laufen. Dies ärgert Weis, was er jetzt am Rande einer Veranstaltung mit deutlichen Worten formulierte.

