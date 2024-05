Firmenlauf in Augsburg: Welche Auswirkungen ein Unwetter für die Läufer hätte

Am Donnerstagabend findet in Augsburg der M-net-Firmenlauf stattfinden. Allerdings werden für die Zeit des Laufs Unwetter befürchtet. Fällt die Veranstaltung ins Wasser?

Starke Regenfälle werden am Donnerstagabend in Augsburg erwarten. Gleichzeitig nehmen rund 12.000 Menschen am Augsburger Firmenlauf teil. Organisatorin Katja Mayer hat für den Unwetterfall bereits vorgesorgt.

"Wir sind auch schon bei Starkregen gelaufen", sagt Katja Mayer von der km Sport-Agentur. "Davon erzählen heute noch alle". Grundsätzlich finde der Firmenlauf bei jedem Wetter statt. Lediglich bei einem Gewitter sei es nicht möglich zu laufen, sagt Mayer. Für diesen Fall gebe es allerdings genügend Fläche, um die Läuferinnen und Läufer in Sicherheit zu bringen. Es ist die 13. Ausgabe des Firmenlaufs. Über 5,3 km laufen die Teilnehmer durch den Innovationspark und das südöstliche Göggingen.

