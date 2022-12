Autofahrer stößt mit Kind zusammen und flüchtet von Unfallstelle

Ein Autofahrer hat in Augsburg-Firnhaberau ein Kind erfasst, das leicht verletzt wurde. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Dienstag gegen 7 Uhr in der Dr-Schmelzing-Straße Ecke Schillstraße in der Firnhaberau gekommen. Ein 11-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei die Schillstraße überqueren, um einen Bus zu erreichen. Hierbei kam es zu einem Missverständnis mit einem Autofahrer, der den Bus passierte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Der Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, so die Polizei, die nun nach dem Fahrer sucht. Er soll zwischen 50 und 70 Jahre alt sein und eine Glatze oder kurze graue Haare haben. Er fuhr Zeugenangaben zufolge einen grauen oder hellen BMW i3. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)