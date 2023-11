Augsburg-Firnhaberau

12:08 Uhr

Autoscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Artikel anhören Shape

Ein Täter hat in der Firnhaberau in Augsburg eine Handtasche in einem Auto entdeckt. Dann schlug er am Fahrzeug eine Scheibe ein.

Am Samstag am helllichten Tag hat ein Unbekannter in der Augsburger Firnhaberau die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Er hatte es auf etwas Bestimmtes abgesehen. In dem schwarzen Mercedes, der in der Mühlhauser Straße geparkt stand, lag laut Polizei eine Handtasche gut sichtbar im Fußraum. Der Unbekannte schlug die Scheibe an der Beifahrerseite ein und entwendete die Tasche. Die Tat geschah im Zeitraum von 12.50 Uhr bis 13.45 Uhr. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro, berichtet die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)

Themen folgen