Firnhaberau bereitet sich auf den Faschingsumzug vor

Am Sonntag, 4. Februar, heißt es im Augsburger Stadtteil wieder "Jux und Radau in der Firnhaberau". Das müssen Teilnehmer und Zuschauer wissen.

Augsburg gilt nicht unbedingt als Hochburg der Narren. Immerhin gibt es in diesem Jahr am Rosenmontag zum zweiten Mal in der Innenstadt einen großen Faschingsumzug für Kinder. Hoch gehalten wird hingegen seit vielen Jahren die Tradition eines Umzugs im Stadtteil Firnhaberau. Seit mehr als 40 Jahren wird er von der Pfarrei St. Franziskus veranstaltet. Termin ist am Sonntag, 4. Februar. "Jux und Radau in der Firnhaberau", lautet das Motto.

Die Aufstellung ist ab 13.30 Uhr im Martin-Gomm-Weg vor dem BeGegnungsZentrum (BGZ). Der Start des Umzugs ist gegen 14 Uhr geplant. Der Umzug läuft über den Staudenweg, Hammerschmiedweg, Siedlerweg, Im Feierabend, Hubertusplatz und zurück zum BGZ. Der Faschingszug ist für Teilnehmer und Zuschauer immer eine Mordsgaudi, heißt es.

Eingeladen sind Kinder und Erwachsene, um am Zug mitzumachen. Man kann in einer Gruppe am Zug teilnehmen oder am Straßenrand Fasching feiern. Auch Teilnehmer aus anderen Stadtteilen und dem Umland sind willkommen, informiert der Veranstalter: "Eingeladen sind alle Vereine und Gruppen, die sich mit ihrem Thema bei unserem Kinderfaschingsumzug einbringen möchten." Erlaubt seien kleine, selbstgebaute Wagen. Große Wagen, auf denen Teilnehmer stehen und mitfahren, dürfen hingegen aus Sicherheitsgründen nicht am Umzug teilnehmen.

Pfarrei übernimmt Kosten für den Umzug in der Firnhaberau

Die Kosten für den Faschingsumzug übernimmt die Pfarrei. An der Snackbar vor der Pfarrkirche werden Krapfen und Bratwurstsemmlen verkauft. Auch Getränke sind im Ausschank. Kindern wird empfohlen, kleine Taschen mitzubringen. Es dürfte wieder Süßigkeiten "regnen". (möh)

