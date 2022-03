Betrunkener Autofahrer verursacht schadensträchtigen Unfall

Ein 51-jähriger Mann in Augsburg fährt mit seinem Auto, obwohl er erheblich alkoholisiert ist – und kracht in ein geparktes Fahrzeug.

Ein 51-Jähriger hat am Samstagabend in der Firnhaberau einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Mazda gegen 21 Uhr in der Dr.-Schmelzing-Straße unterwegs, als er plötzlich an der Einmündung zur Erfurter Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei gegen ein geparktes Auto prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Ein Anwohner beobachte den Unfall und konnte den 51-Jährigen laut Polizei festhalten, bis die Beamten vor Ort waren. Der 51-Jährige war laut Polizei mit rund 2,3 Promille alkoholisiert. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (jaka)