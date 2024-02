Fahrt unter Drogen und ohne Führerschein

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen Autofahrer im Augsburger Stadtteil Firnhaberau kontrolliert. Dieser durfte nicht mehr weiterfahren.

Ein 45-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 16.40 Uhr von der Polizei in der Friedl-Urban-Straße in der Firnhaberau angehalten. Laut Polizei stand der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Jedenfalls stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest, heißt es. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zudem bemerkten die Beamten, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 45-Jährigen. (ina)