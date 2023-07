Firnhaberau feiert Siedlerfest mit Musik und Oldtimern

Höhepunkt des dreitägigen Siedlerfests in der Firnhaberau war eine Ausstellung alter Autos und Motorräder, die alle im Augsburger Stadtteil "beheimatet" sind.

Alte Traditionen, alte Schlitten - so könnte man, salopp formuliert - zumindest einen Teil des Siedlerfests in der Firnhaberau zusammenfassen. Am Wochenende trafen sich die Menschen aus dem Stadtteil auf Einladung der Siedlungsgenossenschaft, um das Viertel zu feiern. Drei Tage lang gab es ein Programm mit viel Musik, Begegnungen und Vorführungen. Einer der Höhepunkte war am Sonntag die Oldtimer-Ausstellung auf dem Schulhof am Hubertusplatz. Schon tags zuvor konnte man die Menschen im Viertel an ihren Autos schrauben und schrubben sehen, am Sonntag waren die Autos, Motorräder und Räder, die allesamt in der Firnhaberau beheimatet sind, dann in Ruhe betrachten. (AZ)