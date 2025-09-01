Hund läuft Radlerin vor das Fahrrad – 48-Jährige leicht verletzt

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht im Stefan-Höpfinger-Weg. Wie die Beamten berichtet, war am Sonntag eine 48-jährige Radfahrerin in der Straße unterwegs gewesen und hinter einer Freundin gefahren. Dieser Frau lief gegen 16 Uhr ein Hund vor das Fahrrad, heißt es weiter. „Die Freundin bremste daraufhin stark ab.“ Die 48-jährige Radfahrerin bremste den Angaben zufolge ebenfalls und stürzte. „Hierbei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu“, so die Polizei. Die Hundehalterin war zwar vor Ort, „machte aber nach derzeitigen Erkenntnissen falsche Angaben zu ihren Personalien“, so die Polizei. Bei der unbekannten Verdächtigen soll es sich um eine etwa 25-jährige Frau handeln. Sie war demnach blond, etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0821/323-2310. (jaka)

