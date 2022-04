Versuchter Einbruch bleibt ohne Erfolg

Im Ansatz scheiterte am Osterwochenende ein Einbruchsversuch in ein Firnhaberauer Geschäftsgebäude.

Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag, 16 bis 19. April, versuchten Unbekannte in die Räume eines Geschäftshauses in der Schillstraße (im Bereich der 187er-Hausnummern) einzudringen, in dem mehrere Betriebe und Dienstleister ihren Sitz haben. Der Versuch, sich über verschiedene Türen Zutritt zu verschaffen, misslang laut Polizei. Zurück blieb lediglich ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (sil)