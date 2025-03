Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, ein Fahrrad in der Schillstraße gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, berichtet die Polizei in Augsburg. Der Wert der Beute beläuft sich demnach auf rund 1300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis