Augsburg

vor 34 Min.

Fischeier sollen das Artensterben in Augsburger Flüssen aufhalten

Plus Augsburger Fischer setzen den Laich von Bachforellen in Brutboxen am Senkelbach ein. Am Lech gibt es ein ähnliches Naturschutzprojekt. Warum Handeln nötig ist.

Von Eva Maria Knab

Rund 5000 winzige blassrosa Fischeier warten in einer Transportbox. Als schwarze Flecken sind Augen zu sehen. Bald werden aus dem gezüchteten Laich junge Bachforellen schlüpfen. Früher waren sie in den Augsburger Flüssen sehr häufig. Jetzt sind sie eine gefährdete Art. Augsburger Fischer haben nun eine Fisch-Brutbox im Senkelbach eingesetzt, um der Natur auf die Sprünge zu helfen. Es ist eines von zahlreichen Artenschutzprojekten in Augsburg und Schwaben. Denn viele typische Fischarten werden immer seltener oder sind vom Aussterben bedroht.

