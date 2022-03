Flickschusterei in der Fleischhalle am Stadtmarkt hilft nicht weiter

Plus Dass die Stadt Augsburg Probleme hat, neue Mieter für die Fleischhalle zu finden, ist bekannt. Doch die Situation wird immer schlimmer. Es bedarf eines Umdenkens.

Der Augsburger Stadtmarkt ist kein Basar. Wenn man die Entwicklung der zurückliegenden Monate in der Fleischhalle betrachtet, könnte es einem aber fast so vorkommen. Es gibt zu viele Wechsel. Wenn Betreiber nach nur wenigen Monaten wieder abspringen, ist dies kein gutes Zeichen. Ein häufiger Wechsel irritiert Kunden. Es geht ein Stück Vertrauen verloren, was nicht an den alteingesessenen Ständen und deren Betreibern liegt. Die Stadt Augsburg als Vermieterin steht jedenfalls vor einem Problem. Wie brisant die Situation ist, zeigt die aktuelle Entwicklung: Drei Leerständen stehen fünf Bewerbungen gegenüber. Friss oder stirb, könnte es leicht überspitzt heißen. Leider zeigen die jüngsten Erfahrungen, dass einige neue Mieter eben nicht lange durchhalten.

