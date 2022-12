Fliegende Menschen, Grantler, Märchen: Das ist an Silvester geboten

Das Silvesterprogramm in Augsburg bietet etwas für jeden Geschmack. Einiges ist bereits ausverkauft, doch man kann sich auch noch spontan entscheiden.

Vielleicht in den Zirkus oder lieber ein ausgefallenes Menü, gerne ein schräger Kabarettist oder nur Abtanzen mit dem Lieblings-DJ? Alles möglich zum Jahreswechsel. Auch wenn bereits vieles ausverkauft ist, man kann sich in Augsburg noch spontan für den Silvesterabend entscheiden. Eine kleine Auswahl an Veranstaltungen.

Ins Zirkusrund Manege frei heißt es an Silvester um 16 und 19.30 Uhr im Moskauer Weihnachtscircus an der Riedinger Straße. Mit fliegenden Menschen und außergewöhnlichen Tierdressuren wird unter der glitzernden Zirkuskuppel das Publikum unterhalten. Eine Clownin aus Kiew "massiert" die Lachmuskeln der Zuschauer. Kartentelefon unter 0170/2038633.

Gegen den Strom Dagegen hält Geisterfahrer Silvano Tuiach dem Augsburger, gerne auch dem Friedberger oder Aichacher, den Spiegel vor. "Grad mit Fleiß" legt der Kabarettist seinen Finger in diverse Wunden. Und zwar ab 18 Uhr im Stetteninstitut am Augsburger Katzenstadl. Karten unter konzertbuero-augsburg.de, an bekannten Vorverkaufsstellen oder der Abendkasse.

Silvano Tuiach tritt mit seinem Programm "Grad mit Fleiß" in Augsburg auf. Foto: Annette Zoepf

Märchenhaft Eine besondere Alternative bietet das Märchenzelt. "Ihr genießt den vielleicht besten Silvesterabend, ein Silvester bei Sekt, Orangensaft, Knabbereien und Punsch", verspricht Matthias Fischer. Er erzählt die besten Märchen der letzten 2022 Jahre, mit feinen Leckereien im Tippi beim Abraxas in Kriegshaber. Erste Vorstellung ist um 19.30 Uhr, die zweite ab 22.30 Uhr. Letztere ist erst im neuen Jahr gegen 0.30 Uhr zu Ende. Nix für Kinder, das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Alle Infos und Tickets unter: maerchenzelt.de.

Auf dem Dancefloor Wer lieber von Samstag auf Sonntag mit DJ Christian Laubmeier abtanzen will, hat noch Chancen. Zwar ist das Menü in der Blauen Kappe ausverkauft, für die Silvesterparty ab 23 Uhr gibt es aber noch Karten unter: www.oh-boi.de.

Musikalisch In der eleganten Bar 3 M im Maximilians steht Club-Feeling mit Saxofonist Marc Spieler und DJ Chen von Soundlabor an. Beginn 22 Uhr. Infos und Karten unter: hotelmaximilians.com.

Für Partylöwen Auch das Klubland der Stadt lässt sich zum Jahreswechsel nicht lumpen. Partys verschiedenster Musikrichtungen gibt es im Spectrum ab 21 Uhr, die Feten in der Ballonfabrik (Austraße), Kantine (am Kö), Soho Stage und im Weissen Lamm (beide Ludwigstraße) steigen ab 23 Uhr.

Virtuell nach Berlin Wer auf klassische Klänge zu Silvester partout nicht verzichten möchte, sollte das Cinemaxx am Vogeltor oder das Cinestar am Bahnhof ansteuern. Dort wird ab 17 Uhr das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker mit dem Dirigenten Kirill Petrenko live übertragen. Als Sahnehäubchen ist Tenor Jonas Kaufmann zu hören.

Mit Klassik ins neue Jahr Nicht auf Großleinwand, sondern live steht in Evang. St. Ulrich ab 20 Uhr ein Silvester-Konzert, unter anderem mit Sophia Brommer auf dem Programm (Karten an allen Reservix-Vorverkaufsstellen), in St. Andreas im Herrenbach (Eichendorffstraße) erwartet Zuhörer ein Abend mit dem Kammerorchester des Akademischen Orchesters. Gespielt wird, unter anderem, Mozart und Händel. Beginn 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Auch in der bei Augsburgern beliebten Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg gibt es Musik aus Märchen und Werke von Mozart. Karten unter Telefon 0821/607761, sowie an der Abendkasse.

Komplett ausverkauft sind das Kabarett 2023 in der Augsburger Puppenkiste, die Veranstaltungen des Staatstheaters sowohl im Gaswerk, als auch im Martinipark, auch für Parktheater in Göggingen und der Stadthalle Neusäß mit dem "Brandner Kaspar" gibt es keine Billetts mehr.

Am Tag danach Zur Entspannung bietet sich das Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker an. Sie spielen am 1. Januar ab 18 Uhr "Auf Wunsch des Publikums Ballettmusik" im Martinipark. Dafür gibt es auch noch Karten.