Flucht gescheitert: Drogendealer wollte sich in einer Gelben Tonne verstecken

Polizeibeamte nehmen einen 23-jährigen Mann in einem Augsburger Innenhof fest. Er hatte Heroin auf einer grauen Tonne deponiert.

Zwei Drogendelikte beschäftigen die Polizei in Augsburg. In einem Fall wurde die Polizei bei einer Verkehrskontrolle fündig. Im anderen Fall störte sie bei einem sich anbahnenden Rauschgiftgeschäft.

Polizeistreife wurde in Augsburg misstrauisch

Wie die Polizei informiert, fiel am Freitag gegen 0.30 Uhr einer Streifenbesatzung ein in Schlangenlinien fahrender E-Scooter-Lenker in der Neuburger Straße in Lechhausen auf. Außerdem missachtete der Mann das Rotlicht an der Kreuzung zur Schillstraße. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 24-Jährige deutliche Anzeichen für einen vorherigen Drogenkonsum, den der Angehaltene auch umgehend einräumte.

Außerdem wurden bei ihm noch entsprechende drogentypische Utensilien und eine Heroinplombe aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, darunter auch eine Blutentnahme, wurde der 24-Jährige wieder entlassen. Er wird nun neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auch wegen Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel angezeigt.

23-jähriger Drogendealer muss womöglich in Untersuchungshaft

Ab in die Tonne – dachte sich wohl am Donnerstag gegen 16 Uhr ein mutmaßlicher Drogendealer, der von Polizeikräften dabei beobachtet worden war, als er offenbar mit einem Betäubungsmittelkonsumenten gerade einen Deal aushandelte. Als die beiden 23- und 38-jährigen Männer kontrolliert werden sollten, flüchtete der 23-jährige mutmaßliche Dealer in einen Innenhof in der Höchstetterstraße. Er wollte sich in einer Gelben Tonne verstecken.

Zuvor hatte er noch mehrere Verbraucherpäckchen Heroin im einstelligen Bereich auf der nebenstehenden grauen Tonne deponiert. Der 23-jährige Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde festgenommen. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Augsburger Staatsanwaltschaft wird der 23-Jährige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Es gibt den Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.

